Koblingen er på pletten i Herning

Torsdag 23. marts 2017 kl: 09:43

VBG 57 mm - én standard, én løsning...

Hvad lægger du til grund for dit valg af koblingsudrustning?

Hvordan sikre du din investering bedst muligt?... Eller sagt på en anden måde, hvad betyder 30 minutters driftsstop på værkstedet for logistik og indtjening?

Hvad koster din koblingsudrustning i service og vedligehold pr. kørt kilometer?

Hvad har 10 års udvikling haft af betydning for MFC...

Er der sket noget nyt hvad angår MFC koblingen?

Og kommer den snart til kærre? Kan man styre tippet på påhængsvognen med et 1-strengs hydraulik system?

Hvornår er det en fordel med MFC?

Onspot model 016 - automatiske snekæder

Kan den nyeste version Onspot noget som ikke var muligt på de tidligere versioner?

Kan man overhovedet bruge Onspot til noget under danske himmelstrøg?

Findes der flere udgaver af model 016?

Findes der Onspot-løsninger til 3500 kg biler?

I hvilken grad forbedres vejgrebet med Onspot?

Og kan det fejlbetjenes? Hvad skal chaufføren tænke på under driften? Hvordan med service og vedligehold? Kan man købe løse kæder?

Af: Redaktionen Forud for og under messen udfordrer VBG med følgende:VBG lægger op til at svare på ovennævnte spørgsmål - og andre - på Transport 2017 i Hal M og på Busmessen i Hal H.