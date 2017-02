Lavprisflyselskab lander 2016 med et resultat på 1,1 milliarder norske kroner

Torsdag 16. februar 2017 kl: 19:58

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Årsresultatet var på 1.135 milliarder norske kroner. Gennem hele året rapporterede Norwegian en meget høj belægning, som på årsbasis var 88 procent.Årsresultatet i 2016 endte på 1.135 milliarder norske kroner, mens driftsresultatet (EBIT) blev på 1.820 milliarder norske kroner. Resultatet var stærkt påvirket af Norwegians internationale vækst - særligt på de interkontinentale ruter samt i Spanien og Storbritannien. Samtidig øgede selskabet sine markedsandele i alle de nordiske hovedlufthavne.Norwegian’s omsætning kom op over 26 milliarder norske kroner, hvilket var en vækst på 16 procent i forhold til 2015. Der blev indsat 21 fabriksnye fly i trafik i løbet af 2016, hvilket bidrog til en kapacitetsvækst på 18 procent. Belægningen steg på årsbasis med 1,5 procentpoint til 88 procent. I alt fløj Norwegian med 29,3 millioner passagerer i 2016, hvilket var en stigning på 14 procent i forhold til 2015.- Vi går ind i 2017 med ambitionen om at styrke fodfæstet i de etablerede markeder, men samtidig udvide rutenettet i helt nye områder. I løbet af 2017 vil 32 nye fly blive sat i trafik, herunder ni 787-9 Dreamliner. Vi vil lancere mere end 50 nye ruter og rekruttere mere end 2000 nye kollegaer over hele verden, siger koncernchef i Norwegian, Bjørn Kjos.