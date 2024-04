Rederiorganisation åbner for indstillinger til pris for diversitet, ligestilling og inklusion

Torsdag 4. april 2024 kl: 12:14

Skabe et nyt initiativ indenfor DEI-området ved aktivt at bruge ny viden eller praksis inden for området

Arbejde aktivt for at fremme DEI-mindset hos medarbejdere, ledere og sam­ar­bejds­part­ne­re og således fremstår som være en god virk­som­hed­s­am­bas­sa­dør indenfor området

Af: Redaktionen Der er nu åbnet for indstillinger, som skal bedømmes af juryen inden, en vinder kåres ved en stor fest i Danske Rederiers gård, når organisationen afholder Blå Pride Bar lørdag 17. august.- Vi vil gerne anerkende og fejre det store og flotte arbejde, der hver dag finder sted i vores rederier for at fremme diversitet, ligestilling og inklusion. De tidligere vindere er personer og virksomheder, der virkelig gør en positiv forskel i vores branche. Jeg ser meget frem til at se indstil­lin­ger­ne til årets pris, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Danske Rederier peger på, at der ved udvælgelsen lægges vægt på, at den nominerede person eller rederi har skabt forandring enten i branchen eller lokalt i virksomheden indenfor mindst ét DEI-område ved for eksempel at:Nomineringer kan sendes til Danske Rederier senest fredag 31. maj 2024.Interesserede kan læse mere om no­mi­ne­rings­pro­ces­sen