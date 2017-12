Taxivirksomheder i store dele af landet vil blive undergravet

MINDRETALSTRANSPORTMINISTER OM FLERTALLETS HOLDNING:

Fredag 8. december 2017 kl: 14:01

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Ole Birk Olesen fremfører, at ændringsforslaget, som Enhedslisten fik til opbakning fra Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, Dansk Folkeparti, vil betyde, at alle taxivirksomheder skal leve op til niveauet i den mest repræsentative landsdækkende overenskomst.Ole Birk Olsen mener, ay det i praksis vil det betyde, at taxivirksomhederne skal leve op til overenskomstkrav fra 3F, som ministeren mener dermed får monopolstatus.- Jeg synes ikke, at det er rimeligt over for taxierhvervet, at der sidder nogle politikere ved et skrivebord i København, som bringer taxivirksomhederne i knæ i store dele af landet. De får svært ved at leve op til det fagforeningsmonopol, som et flertal af Folketingets partier i dag reelt har skabt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der argumenterer for sit synspunkt med at en undersøgelse foretaget af Deloitte i 2015 viste, at omkring halvdelen af taxierne i Danmark ikke tjente tilstrækkeligt til at kunne aflønne chauffører og kørende vognmænd med minimumlønnen i henhold til den landsdækkende overenskomst mellem ATAX og 3F for det antal timer, bilen var på gaden.