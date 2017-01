Aalborg Lufthavn havde et historisk år

Tirsdag 3. januar 2017 kl: 12:40

Af: Redaktionen Væksten i passagertrafikken til og fra Aalborg blev i 2016 på 4,4 procent i forhold til 2015.Fremgangen skyldes en kontinuerlig stærk udvikling i chartertrafikken og ikke mindst en massiv fremgang i indenrigstrafikken i alle årets 12 måneder.





- Fjorten måneder i træk har indenrigstrafikken mellem Aalborg og København vist fremgang. Det har givet et år med ekstraordinær vækst i indenrigstrafikken, hvor SAS og Norwegian konkurrerer på prisen, og derved skaber flere rejsende til København. En undersøgelse viser også, at 40 procent af de, der rejser fra Aalborg til København, tager turen videre ud i verden. Væksten i Københavns Lufthavn er derfor også til stor gavn for udviklingen i Aalborg Lufthavn, da de mange rejsemuligheder giver et større antal indenrigsrejsende fra Aalborg. Oveni dette er danskernes rejselyst stadig upåvirket stigende, som også kan ses på det høje antal charterrejsende i 2016, siger direktør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.





Udenrigstrafikkens styrker og udfordringer

Aalborg Lufthavn har i dag en position som international lufthavn med mange direkte ruter til udlandet. Den største udenrigsrute er Aalborg-Amsterdam ruten med AirFrance/KLM. Derudover har den stigende efterspørgsel på de spanske destinationer fået Norwegian til at gøre Alicante til en helårsrute og øge antallet af afgange til Malaga. Denne udvikling fortsætter ind i det nye år, da Primera Air skruer markant op for ugentlige afgange til Malaga og Mallorca.





2016 har ganske vist også budt på udfordringer på udenrigsområdet, da Lufthansa og Turkish Airlines har set sig nødsaget til at lukke deres ruter til henholdsvis Frankfurt og Istanbul.





- Det er selvfølgelig et tab for Aalborg Lufthavn, at interne udfordringer i Lufthansa og Turkish Airlines har forårsaget nedskæringer og rutelukninger verden over, hvor Aalborg Lufthavn desværre blev ramt. Dette skete til trods for en god belægningsprocent for begge selskaber, hvorfor vi forventeligt går ud af 2016 med en tilbagegang på udenrigsområdet. En positiv opvejende faktor har dog været et stigende antal rejsende til de spanske destinationer, som minimerer tilbagegangen - og dertil giver blandt andet SAS’ kommende seks ugentlige afgange til Oslo store forventninger til udenrigstrafikken i 2017, siger Søren Svendsen.





Det er chartertrafikken, der voksede mest i 2016, idet 266.602 passagerer rejste afsted på charterferie i 2016 mod 236.241 i 2015 - en stigning på 12,9 procent.





Indenrigstrafikken gik frem med 8,8 procent, da 886.818 passagerer rejste til og fra lufthavnen i 2016 mod 815.374 i 2015.





Der er en tilbagegang i udenrigstrafikken på 9,2 procent i forhold til 2015. Således fløj 367.567 til og fra Aalborg lufthavn i 2016, hvor antallet var 404.881 året før.





Samlet set er der en passagervækst på 4,4 procent med 1.520.987 rejsende i 2016 mod 1.456.496 i 2015.





Tilbage i 2008 kunne Aalborg Lufthavn fejre, at over 1.000.000 passagerer havde rejst til og fra lufthavnen på ét år. Siden da har der år efter år været en god vækst i den nordjyske lufthavn, hvor antallet af direkte rejsemål er gået fra 13 til over 40.





