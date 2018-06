Nye elcykler får lov til at køre på cykelstierne på visse betingelser

Fredag 29. juni 2018 kl: 15:09

Fakta om forsøgsordningen om speed pedelecs:

Kørsel med speed pedelecs skal foregå på cykelstien

Brug af cykelhjelm er obligatorisk ved kørsel med speed pedelec

En speed pedelec må kun kunne køre 20 km/t ved egen kraft. Vil man køre hurtigere, skal man selv træde i pedalerne. Ved 45 km/t slår hjælpemotoren fra

Speed pedelecen er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og reglerne om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det er derfor ikke tilladt at køre for eksempel 45 kilometer i timen i myldretiden på cykelstien

Gennemsnitshastigheden vil efter Færdselsstyrelsens opfattelse ligge på omkring 30 km i timen

Ifølge Færdselsstyrelsen er speed pedelecs med hensyn til vægt og dimensioner mere sammenlignelig med en cykel end en knallert

Førere af en speed pedelec skal være fyldt 15 år

Førere af speed pedelecs under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen for bilkørekort til 17-årige

Færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af speed pedelecs

Af: Redaktionen Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har mødt de medlemmer af Folketingets Transportudvalg, som har udtrykt bekymring for - som et forsøg - at lovliggøre de såkaldte “speed pedelecs” på landets cykelstier. Under mødet fik medlemmerne en gennemgang af de indkomne høringssvar, og det resulterede i enighed om, at forsøgsordningen kan sættes i gang med en aftalt førsteevaluering senest 1. maj næste år.Partierne er på mødet blevet enige om, at de 15 til 17-årige skal erhverve sig et knallertkørekort, inden de må betjene en speed pedelec. Det vil blive indarbejdet i en ændringsbekendtgørelse. Partierne har samtidig aftalt at holde et nyt møde inden 1. maj 2019 for at drøfte erfaringerne med forsøgsordningen. Har introduktionen af speed pedelecs på cykelstierne været uden væsentlige problemer, vil ordningen kunne fortsætte uændret, og der vil kunne høstes yderligere erfaringer. Har der omvendt været grund til bekymring, kan det for eksempel overvejes at hæve aldersgrænsen eller lignende.Ole Birk Olesen peger på, at en speed pedelec kan være et godt tilbud til pendleren, der har 20 km til arbejde, i stedet for at anskaffe sig en bil nummer to i husstanden. Den kan også være løsningen for unge, som bor på landet og skal starte på ungdomsuddannelse i en større by uden for almindelig cykelafstand fra hjemmet.