Kranproducent ved Aarhus løftede 2023 op på et tilfredsstillende resultat

Tirsdag 30. april 2024 kl: 13:34

Af: Redaktionen Hovedpunkterne i regnskabet omfatter en forbedring af driftsresultatet (EBIT) med 24 procent i forhold til året før til et resultat på 63 millioner kroner. Vækst afspejler ifølge HMF's ledelse en målrettet indsats for at forbedre driftseffektiviteten og optimere ressourcerne midt i markedsudsving.Selvom omsætningen faldt ca. 12 procent til 1,1 milliarder kroner, har strategiske tiltag for at stabilisere priserne på komponenter og energi bidraget til at afbøde effekten og dermed sikre en afbalanceret tilgang til omkostningsstyring og salgsresultater.- Vi har haft et udfordrende, men også indbringende år. Selvom vi har navigeret gennem markedsudfordringer, har vi holdt fokus på vores kernemål og gjort betydelige fremskridt med at forbedre driftseffektiviteten. Vi har vist vores evne til at tilpasse os markedets tendenser og har opnået et niveau af skalérbarhed, som vores virksomhed ikke tidligere har oplevet, siger HMF's administrerende direktør, Mikkel Winther Andersen.Selvom der er en generel tilfredshed med fremskridtene, anerkender han vigtigheden af fortsat vækst og udvikling.- Vi har prioriteret og koncentreret os om at udvide vores serviceforretning og har opnået succes på trods af en nedgang i den samlede omsætning. Når vi ser fremad, forventer vi fortsat fremskridt i denne del af forretningen, da vi kontinuerligt investerer i udviklingen af den, både nationalt og internationalt, med fokus på at forbedre digitale initiativer, fremhæver Mikkel Winther Andersen.I 2023 blev HMF anerkendt for sit engagement i innovation og er blevet nomineret til DIRA Automatiseringsprisen for sin indsats for at forbedre produktionsprocesserne. Virksomheden har desuden sat gang i initiativer med at udvide forretningen i form af byggeprojekter i Galten og planer om yderligere udvikling i Aalborg.HMF fastholder på baggrund af situationen på de forsigtige markeder og usikkerheden omkring det økonomiske landskab en forventning om en omsætning i 2024 på omkring 1,1 milliarder kroner.