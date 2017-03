MAN kobler sig på ladesamarbejde

Onsdag 1. marts 2017 kl: 10:33

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Jesper Christensen Blandt dem, der bakker op om CharIN er eksempelvis også Daimler-komcernen med Mercedes-Benz Volvo som bilproducenter med tunge køretøjer og ABB som leverandør af ladeudstyr. Derudover bliver CharIN bakket op af producenter af personbiler, dæk og elektrisk udstyr til transporterhvervet. CharIN har over 60 medlemsvirksomheder.MAN Truck & Bus slutter sig til CharIN for at bakke op om standardisering inden for eMobility for at opnå mere fleksibilitet og sikkerhed for brugerne.Ud over harmoniseringen vil MAN Truck & Bus først og fremmes knytte sig til arbejdet med intelligent ladekommunikation, som i et samspil med bus-depoter eller logistikcentre vil skabe et vigtigt samspil med vore kunder.