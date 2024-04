Containertransport har fået flere elektriske trækkere

Mandag 15. april 2024 kl: 10:18

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Scania 45 R, der i løbet af de kommende måneder blive suppleret med yderligere tre trækkere af samme slags, skal som udgangspunkt køre til og fra havnen i Fredericia for Royal Unibrew, der er en af Dania Connect's kunder.Scania Danmark har beregnet, at den batteri-elektriske trækker har en rækkevidde på 300 kilometer. Beregningerne er lavet ud fra en kørsel med fuldt læs på 40 ton ”ud” og 20 ton læs ”hjem” under vejrforhold, hvor temperaturen ligger på 0 grader.Batteriets forventede levetid er godt 9 år, og Dania Connect forventer, at der skal lades om natten, når bilen holder stille, og at der vil være brug for ”top up” opladning i løbet af dagen på godt 60 minutter ved 150 kW.Den nye Scania 45 R er solgt og leveret af salgskonsulent Claus Jakobsen og opbygget af opbyggerteamet hos Scania Opbygning i Aarhus, hvor de næste tre Scania 45 R, der kommer hjem fra Södertälje til Dania Connect, også skal bygges op.Dania Connect bestilte de fire batteri-elektriske Scania-trækkere for et års tid siden.