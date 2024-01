Finance Manager hos ambulancefirma kommer fra transportvirksomhed

Af: Redaktionen Michael Vinding blev uddannet revisor hos Brandt Revision i Fredericia i 2012. Efterfølgende arbejdede han som revisorassistent, først hos EY i Vejle og senere hos Ole A. Fischer Statsautoriseret revisionsanpartsselskab.

I januar 2015 skiftede han til virksomhedssiden og blev først Senior Financial Controller og senere Finance Manager hos Würth Industri Danmark A/S. I august 2022 blev Michael Vinding Financial Controller hos LS Intertank ApS, indtil han i efteråret 2023 påbegyndte sit nye job som Finance Manager hos PreMed.







En af Michael Vindings første opgaver hos PreMed har været at implementere virksomhedens økonomistyring i et nyt ERP-system. Nu arbejder han både med at styrke den løbende rapportering til ledelsen og med årsregnskabet for 2023.





Michael Vinding er 36 år og bor i Kolding med sin hustru og deres tre piger på 4, 7 og 9 år. I fritiden nyder han at være sammen med familien, at dyrke crossfit og at være fodboldtræner.





