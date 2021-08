Tyske lokomotivførere har indledt strejke

Onsdag 11. august 2021 kl: 10:39

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk.

Af: Jesper Christensen Lokomotivførerne indledte deres strejke tirsdag aften klokken 19 ved at lade lokomotiverne til godstransport stå. På persontransportområdet begyndte strejken klokken 2 natten til onsdag.GDL oplyser, at strejken varer frem til fredag 13 august klokken 2.00.Strejken betyder, at DSB's internationale tog, der normalt kører til og fra Hamburg, de næste dage kun kører til Padborg. Der vil fortsat køre regionaltog til Flensburg.