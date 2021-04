Vareleveringszone i København er en hån mod både borgere og transporterhverv

VOGNMANDSORGANISATION REAGERER PÅ MILJØUDSPIL FRA KØBENHAVN:

Onsdag 21. april 2021 kl: 12:33

Af: Jesper Christensen DTL betegner planerne som "ren chikane af det vognmandserhverv, der ikke bare leverer dag ind og dag ud, men også har sikret forsyningerne i nedlukningerne".- At bede om anerkendelsesværdige formål fra erhvervstransporten er en decideret hån, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard om oplæggets punkt om vareleveringszoner.- Der findes ikke én dansk vognmand eller godschauffør der i embeds medfør kunne drømme om at køre ind i København, uden at det var en del af jobbet. Trafikken er vanvittig, trængslen tiltagende, og pladsen er mange steder ikke-eksisterende. Alligevel kommer de hver dag ind med varer til butikker og supermarkeder, og der bringes varer hjem til fru Hansen på fjerde sal, der sidder med en brækket hofte. Jeg ved simpelthen ikke, hvor man lærer den form for arrogance at kræve ”anerkendelsesværdigt formål” af vognmænd og chauffører, der passer deres arbejde i landets hovedstad. Jeg tror ikke, borgerne i København lever af politisk valgflæsk og varm luft alene, siger Erik Østergaard, der slår fast, at alle chauffører har anerkendelsesværdigt formål.Erik Østergaard peger på, at der allerede i dag bliver leveret rigtig mange varer i Indre København i el-biler, på cykler med mere, hvilket han betegner som rigtigt godt.- Den udvikling skal fortsætte. Men særligt for lastbilernes vedkommende findes der ikke rigtig nogen alternativer, siger han og fortsætter:- Når man samtidig betænker, at vi må forvente at hjemmearbejde fortsat vil være i vækst, og vi endnu ikke kender langtidsperspektiverne for Covid19-pandemien, så betyder det, at flere og flere mennesker vil sidde hjemmefra og bestille både forbrugsvarer og dagligvarer. Mennesker i København vil fortsat få brug for flyttevognen, og vandet skal stadig suges op, når regnen har fyldt kældrene. Caféer og restauranter skal have fyldt op på hylderne. Er det ikke, pr. definition, anerkendelsesværdige formål for byens drift og liv? Jeg bliver ærlig talt noget pikeret over den verdensfjernhed, som meldingen fra Københavns Kommune er udtryk for.Erik Østergaard mener, at det vil kæde overborgmester Lars Weiss (S) at invitere erhvervet ind for at finde praktiske og holdbare løsninger.Interesserede kan læse mere om planerne om nulemissionszoner i København her: