Bakspejlet kan "se" gennem en blændet bagdør og en tildækket rude

Onsdag 31. marts 2021 kl: 13:27

Af: Redaktionen Det nye elektroniske bakspejl har en skærm med høj opløsning, hvor man har panorama-udsigt over det, der sker bag bilen. Dermed kan man som fører se cyklister, fodgængere og andre køretøjer bag bilen, selvom udsynet gennem bagdøren er spærret.Det nye elektroniske spejl - Full Display interior mirror - kan eftermonteres på Transit Custom produceret efter 2012 og på Transit 2Tproduceret efter 2014, som har bagdøre uden vindue.Spejlet viser løbende det, et kamera placeret bag på varebilen "ser". Kameraet betyder også, at føreren kan se mere i det elektroniske spejl, end i et traditionelt spejl med glas.