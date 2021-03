Tidligere bornholmer-færge sejler mellem Tyskland og Letland

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 13:57

Af: Redaktionen Den tidligere bornholmerfærge »Hammerodde«, der i dag hedder Stena Vinga, er sat ind på ruten mellem Travemünde og Liepaja.Fra tirsdag 30. marts og flere uger i april og maj vil den tidligere bornholmerfærge, der er 130 meter lang og har en fragtkapacitet på 1.500 lane-meter, betjene ruten Travemünde-Liepaja sammen med de dansk-flagede søsterfærger »Stena Gothica« og »Urd«, som begge tidligere har sejlet på Scandlines nu nedlagte rute mellem Aarhus og Kalundborg.

Færgen »Stena Vinga« er et af Stena Line's mest fleksible skibe. Under corona-pandemin har det sejlet på både Det Irske Hav, Kattegat og Østersøen.





- Vi ser en fortsat øget efterspørgsel efter godstransport fra vore kunder rundt om Østersøen, siger Johan Edelman, der er ansvarlig for Stena Line's to færgeruter fra Letland.





Han peger på, at Stena Line forventer at indsætte to større og endnu ikke navngivne ro/pax-færger på Østersøen. Med de to nye færger vil Stena Line øge kapaciteten med hensyn til fragt, med omkring 40 procent og forkorte rejsetiden fra 27 til 20 timer. Dertil kommer en fast tidstabel med seks ugentlige afgange i hver retning.









