Transportministeren åbnede landets første landsdækkende HVO-buslinje

Tirsdag 1. december 2020 kl: 13:57

Af: Redaktionen - Regeringen er allerede langt med at lave aftaler om omstilling af den kollektive bustrafik, og vi skal bruge alle værktøjer for at nå målet om en 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030. Derfor er jeg også rigtig glad for, at de private fjernebusser rykker. Ved at skifte til HVO diesel regner Herning Turist med at spare omkring 1500 ton CO2 og bliver dermed et grønnere valg, sagde ministeren.Kombardo Expressen kører fremover på fossilfri HVO 100 fra energiselskabet Circle K.









