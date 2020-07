Trafik-øer skal mindske trængsel og forurening

UDSPIL:

Torsdag 30. juli 2020 kl: 08:00



IDA

Rådet for Grøn Omstilling

Delebilfonden LetsGo

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Østerbro

Miljøpunkt Amager

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

Cyklistforbundet - København og By

Pendlercykel Fonden

Mandag 14. september 2020 afholdes konference om trafikøer med deltagelse af blandt andre:



Ninna Hedeager Olsen, Teknik - og Miljøborgmester i København

Filip Watteeuw, viceborgmester i Gent for mobilitet og byrum, om byens trafikplan der bygger på trafikø-princippet.

Klaus Bondam, Tidligere Teknik - og miljøborgmester, nu direktør i Cyklistforbundet, om Nørrebrogade omlægningen.

Per Homann Jespersen, trafikforsker RUC (emeritus) om trafikø-princippet.

Jeff Risom, partner Gehl Architects, om de internationale erfaringer med trafikregulering

Interesserede kan læse mere her:















Parterne bag forslaget er:Mandag 14. september 2020 afholdes konference om trafikøer med deltagelse af blandt andre:Interesserede kan læse mere

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I et fælles samarbejdsforum for trafik, klima, trængsel og sundhed i København defineres grøn mobilitet som et begreb, der inkluderer sundhed, mindre trængsel, klimaforanstaltninger og bedre mobilitet.Trafikøer bør ifølge Ingeniørforeningen være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi erfaringer viser, at trafikøer fremmer grøn mobilitet uden direkte indgreb mod privatbilisme.