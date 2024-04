Otte elektriske lastbiler skal bruges til chaufførundervisning

Onsdag 3. april 2024 kl: 12:33

Af: Redaktionen

De otte Volvo FH Electric 4x2 er opbygget med vekselladsopbygning med plads til boks eller container.









- Vores beslutning om at omstille til elektriske lastbiler til vores kursister er et bevidst valg for netop at ramme de krav, der i fremtiden vil blive stillet til chauffører. De vil blive mødt af forventninger om, at de kender til andre typer køretøjer end diesel og benzin, og som uddannelsessted er det også vores ansvar, at de allerede i undervisningen får lov til at afprøve forskellige typer af køretøjer, siger Christen Bagger, der er koncerndirektør hos Dekra.









- Selvom det kræver en stor investering, så er vi fast besluttede på at blive ved med at forny os og være innovative i vores tilgang til vores kursister, til uddannelserne og til transportbranchen, siger han videre.









De nye elektriske Volvo FH- lastbiler, der skal bruges til at undervise chauffører i blandt andet region Hovedstaden, Næstved, Odense og Århus, er ikke kun en fordel med hensyn til CO2-reduktionen. De er også en fordel for både sikkerhed og arbejdsmiljøet inde i lastbilen.









Den støjfrie drift og færre vibrationer gavner chaufføren, som bliver mindre træt og derved kan have større opmærksomhed på hvad der sker omkring lastbilen. Arbejdslivet for en køreskolelærer bliver positivt påvirket af skiftet til elektriske lastbiler. Det bliver nemmere for underviser og kursister at have en dialog under kørslen, hvorved det er muligt at have øget fokus på indlæringen.









- Dekra's valg om at skifte til elektriske lastbiler illustrerer tydeligt, at fremtidens transportsektor bevæger sig mod mere bæredygtige og teknologisk avancerede løsninger. Det stiller øgede krav til uddannelserne, der skal sikre, at chaufførerne er rustet til at håndtere den hastige udvikling og den grønne transformation af transportindustrien. Vi mener, at det er modigt og innovativt af Dekra at tænke sådan, og vi er stolte over vores samarbejde, siger Joakim Nilsson, der er Business Development Manager Zero Emissions hos Volvo Danmark.

