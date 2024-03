Skanderborg-virksomhed er endt i konkurs

Onsdag 27. marts 2024 kl: 13:29

469000 Ikke-specialiseret engroshandel

451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser

451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Retten i Horsens har taget Mavi Handel & Transport ApS under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Retten modtog mandag 11. marts i år.Mavi Handel & Transport ApS havde adresse Låsbyvej i Veng ved Skanderborg. Advokat Jakob Brix Kvols, der har adresse i Skt. Clemens Stræde i Aarhus C er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 25. marts.Mavi Handel & Transport ApS, CVR-nr. 40970924, stod opført under følgende brancher:Det seneste regnskabsår opgjort pr. 31. december 2022 viste et resultat efter skat på minus 192.000 kroner, en egenkapital på minus 278.000 kroner og en balance på 368.000 kroner. Virksomheden havde i regnskabsåret 2022 en enkelt medarbejder.