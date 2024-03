Ny limfjordsforbindelse bliver emne på samråd med transportministeren

Tirsdag 26. marts 2024 kl: 12:48

Når den supplerende miljøkonsekvensrapport har vist sig ufyldestgørende i forhold til vand og arter

Når der er begrundet bekymring om omfangsrige asbestlossepladser i linjeføringen

Når de mulige alternative linjeføringer ikke er undersøgt siden 2011

Af: Redaktionen Udvalget har spurgt transportministeren, om han mener, at Folketinget kan træffe en kvalificeret stillingtagen til forslaget om en tredie forbindelse over Limfjorden ved Aalborg og forslagets konsekvenser:Udvalget har endvidere bedt ministeren svare på, om han mener at have efterlevet reglerne i vejlovens kapitel 2a, når ministeren fremsætter lovforslaget før, Vejdirektoratet har afsluttet VVM-processen.Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Gejl (AL).Samrådet er åbent for alle og finder sted mandag 2. april.