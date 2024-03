Antallet af togrejser steg i årets første to måneder

Tirsdag 26. marts 2024 kl: 12:39

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi oplever lige nu stor vækst i både regionaltrafikken, rejser over Storebælt og i S-tog. Det er positivt, at flere kunder vælger toget, og vi forventer, at tendensen fortsætter i 2024, siger Jens Visholm, der er kommerciel direktør i DSB.Dermed fortsætter tendensen fra 2023 med flere rejsende med tog ind i 2024. Sidste leverede DSB i alt 162 millioner rejser, hvilket var 9 procent flere end i 2022, når der korrigeres for afgivet trafik.Især de københavnske S-tog har trukket nye rejsende til, så antallet af rejser med S-tog indtil videre er steget med 1,4 millioner i 2024. DSB bemærker, at tronskiftet 14. januar betød over 240.000 rejsende med S-togene, hvilket var op mod 90.000 flere rejsende end på en normal søndag. Men også uden tronskiftet har S-togene kørt med markant flere rejsende end sidste år.Samtidig kører S-toget fortsat med en høj kundepunktlighed, der i 2024 indtil videre ligger pænt over 96 procent. Punktlighed måles på andelen af kunder, som ankommer inden for 2:59 minutter efter planlagt ankomst.I Fjern- og Regionaltogstrafikken ligger punktligheden indtil videre over målet på 75 procent. Det selvom januar var påvirket af snestormen efter nytår. I februar lå den på 81,3 procent.DSB peger på, at punktligheden på Fjern- og Regionaltog i perioder er præget af det omfattende arbejde på jernbanenettet i Danmark med elektrificering, implementering af nyt signalsystem og fornyelse af skinner rundt omkring i landet.- Vi er overordnet set kommet godt i gang med året, og efter lidt udfordringer med vejret i starten af året, så ligger vi samlet set pænt over målet for Fjern- og Regionaltog samlet set. Når vi ser på S-tog, så er det ganske enkelt helt i særklasse, når man sammenligner med lignende bybaner i verden, fremhører Jens Visholm.