Passagerer tilbage til busser og tog er emnet på høring på Christiansborg

Tirsdag 26. marts 2024 kl: 12:29

Af: Redaktionen

Høringen sætter i tre sessioner fokus på, hvordan passagerne kan lokkes tilbage i den kollektive transport:

Hvilke mobilitetstendenser ser vi i Danmark - med oplæg ved bl.a. formand for regeringens Ekspertudvalg Helga Theil Thomsen & direktør i NT Thomas Eybye Øster

Hvad kan vi lære af udenlandske erfaringer - ved bl.a. professor Otto Anker Nielsen fra DTU med et kig til Skåne

Debat om ambitioner og visioner for øget brug af kollektiv transport med bl.a. Transportudvalget, udvalgsformand Anders G. Christensen fra Danske Regioner samt Karsten Lauritzen fra DI Transport





Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest dagen før klokken 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.









her: Interesserede kan tilmelde sig









Et mere detaljeret program følger.









Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek. Det anbefales derfor at møde op ca. en halv time inden, høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.









Høringen tv-optages og vil blive vist live på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal













