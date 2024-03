Slagelse-virksomhed skal bruge to nye trækkere til entreprenøropgaver

Tirsdag 26. marts 2024 kl: 11:08

Førerhus med sovekabine

I-shift-gearkasse

Luftaffjedring for-/bag

Hjørnekamera

Volvo Dynamisk Styring

Work Remote

Tandemakselløft

Af: Redaktionen De to nye Volvo FH 540 6x4 er blandt andet leveret med:Vognsmeden har stået for opbygningen af de to trækkere med hydraulik. Slutklargøringen er udført af Volvo Truck Center's opbyggerteam i Ringsted. Salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk har stået for salg og leverance.Slagelse Kloakservice ApS blev stiftet i 1971 af Willy Jensen. Dengang hed virksomheden "Rødstensgården", hvilket er navnet på gården, der siden starten har været virksomhedens adresse. I folkemunde kaldes virksomheden den dag i dag stadig "Rødstensgården".