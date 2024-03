Tur i pirattaxi på få kilometer kostede en del tusinde kroner

Mandag 25. marts 2024 kl: 11:16

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at da den 21-årige mand ankom til endestationen og ville betale, mislykkedes det, hvilket chaufføren umiddelbart accepterede og efterfølgende gav hånd til sin kunde, inden turen blev afsluttet omkring kl. 06.00.

Den venlige gestus viste sig dog at være knap så flink, da den 21-årige mand efterfølgende opdagede, at han fra sin jakkelomme havde fået stjålet sin telefon og sit id, mens der fra hans konto var blevet lavet en bankoverførsel på en del tusinde kroner.







Østjyllands Politi modtog anmeldelsen søndag morgen klokken 08.50 og efterforsker sagen nærmere. I mellemtiden opfordrer politiet endnu en gang til, at man holder sig langt væk fra pirattaxaer.





- Vi ser desværre alt for ofte, at særligt unge mennesker bliver snydt, svindlet og franarret store værdier, når de lader sig friste af et godt tilbud om et hurtigt lift hjem i de sene nattetimer, lyder det fra Østjyllands Politi.





Politiet opfordrer til, at hvis man skal til en påskefrokost og vil indtage alkohol, er det en god idé på forhånd at have planlagt, hvordan man kommer hjem, så man ikke lader sig friste af en pirattaxi.













