Uforpligtende aftale skal se på udvikling af lastbilførerhus

FORD TRUCKS OG IVECO:

Torsdag 21. marts 2024 kl: 12:56

Af: Redaktionen Det ikke forpligtende MoU et et første skridt mod et potentielt samarbejde mellem de to koncerner om samarbejde om udvikling af nye produkter og teknologi omfattende komponenter og systemer i førerhuse.Aftalen mellem Fodr Trucks og Iveco har som mål at forbedre konkurrenceevnen og forbedre løsninger i overensstemmelse med EU Direct Vision Standard og forbedre aerodynamikken omkring førerhuse for at nedbringe CO2-udslippet.