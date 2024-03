Transportkoncern med mange trailere indgår aftale om CO2-transport

Onsdag 20. marts 2024 kl: 12:39

Af: Redaktionen Danmark har en række målsætninger for den grønne omstilling, der hovedsageligt beror på udfasning af fossil energi og energioptimering. Men på visse områder er svært at komme udledninger til livs, og det er særligt her, at CCS er tiltænkt at spille en vigtig rolle for at opnå målsætningen om klimaneutralitet i 2050.Aftalen med Ørsted placerer DSV-koncernen i en central position i Danmarks første projekt af denne type, hvilket indikerer en betydelig udvikling inden for CO2-fangst- og lagringsteknologier på internationalt plan.Projektet involverer transport af biogen CO2 fra Ørsteds kraftvarmeværk i Hvidovre til Ørsteds kraftvarmeværk i Kalundborg, hvor CO2 vil blive fanget fra bæredygtige kilder som træflis og halm. Initiativet er en del af Ørsted's Kalundborg CO2 Hub, som i maj sidste år blev tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen med det formål at etablere CO2-fangst og bidrage til Danmarks klimamål for 2025 og 2030.