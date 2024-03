Klimaplan og myndigheder udfordrer affaldsvognmænd

SPECIALFORENING PÅ GENERALFORSAMLING:

Onsdag 20. marts 2024 kl: 12:31

Kommuner er ikke undtaget fra køre- og hviletidsregler



Af: Redaktionen I sin beretning på generalforsamlingen, der fandt sted tirsdag i Jyderup på Sjælland, fremhævede Lars Sørensen, at klimadebatten og grøn omstilling ikke altid hænger logisk sammen, og at det offentlige bestemt ikke altid er foregangsmand på det grønne område.- Der siges mange flotte ord, men når det kommer til stykket, kan kommunerne være meget tilbageholdne med at tage imod de tilbud om grøn transport, som vores medlemsvirksomheder tilbyder, sagde Lars Sørensen, der konstaterede, at det kommunale system gennem tiderne har været de private affaldstransportørers store udfordring.Lars Sørensen pegede også på, at klimaplanen for affaldssektoren, der blev lanceret af Folketinget i 2020, har desuden betydet både muligheder og yderligere udfordringer for Danaffald's medlemmer.Planen tager eksempelvis et opgør med kommunernes anvisningsret til forbrændingsegnet affald, og vognmændene kan fra 2025 selv bestemme, hvor affaldets skal køres hen.- Det er vel ikke utænkeligt, at vognmænd og indsamlere kommer til at opleve en mere serviceminded forbrændingssektor, sagde Lars Sørensen.Danaffald har gennem nogle år også fulgt med i kommunernes nye mulighed for at tilbyde indsamlingsordninger til virksomheder, hvis affaldsproduktion i art og mængde er husholdningslignende.- Mange virksomheder beliggende i byområder med blandede ejendomme med boliger og erhverv er fortsat under kommunale indsamlingsordninger. Det er en sag, vi vil tage op i Danaffalds bestyrelse i det kommende år, sagde formanden, der pointerede, at kommunerne i øvrigt ikke er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne, når det gælder indsamling af erhvervsaffald.Lars Sørensen nævnte også Miljøstyrelsen, som Danaffald løbende samarbejder med - men også krydser klinger med. Formanden pegede på, at nogen i styrelsen har den holdning, at affaldsindsamlerne er forpligtet til at sikre, at affaldet er korrekt sorteret ved aflevering på forbrændingsanlægget.- Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om det er indsamlernes opgave at sikre, at affaldskunderne sorterer korrekt, og om vi skal indtage en rolle som "politibetjent" i forhold til vores kunder, sagde Lars Sørensen.Ved valget til Danaffald's bestyrelse indtrådte direktør Jonas Schmidt fra City Container A/S Farum, som nyt medlem, mens bestyrelsen i øvrigt fortsætter uændret. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med direktør Lars Sørensen fra Johs. Sørensen & Sønner Aarhus A/S som formand.Før generalforsamlingen var Danaffalds bestyrelse på besøg hos virksomheden Avista Green i Kalundborg