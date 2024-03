Vognmand fra Bjerre Herred har fået to nye hvide biler

Mandag 18. marts 2024 kl: 13:10

Volvo FH 500 bogietrækker med styrbar boogieaksel og turboCompound-motor på 500 hk

Globetrotterførerhus

Brændstofpakke for optimal økonomi

Komfortpakke

To køjer

Infotainmentsystem med navigation

Udsynspakke+, der blandt andet indeholder LED-forlygter og blindvinkelkamera gemt i højre spejlarm

ACC adaptiv fartpilot og sideassistent

DeLuxe førerstol

I-Cool parkeringskøler

Af: Redaktionen Om de to nye bogie-trækkere:Bilerne er opbygget hos Øgaard Opbyg i Ejstrupholm, plysset hos Fix Autopolstring, mens HP Teknik har stået for at montere solcelleanlæg og forbredningskameraer.



Lastbilerne er solgt og leveret af Jonas Kirkegaard, Volvo Truck Center i Aarhus.





Lidt om Juelsminde og Bjerre Herred:

Julesminde er tidligere færgehavn for færger på en rute til Kalundborg.

Juelsminde er den største by i det, der engang var Bjerre Herred, og som udgør ydre del af halvøen mellem Horsens og Vejle fjorde. I Kong Valdemars Jordebog hed det Biarghæreth og hørte i middelalderen under Løver Syssel. Senere kom det under Bygholm Len, og fra 1660 Stjernholm Amt, indtil det i 1799, sammen med Hatting Herred, som det var forenet med fra 1688 til 1854, kom under Vejle Amt. I dag ligger det meste af herredet i Hedensted Kommune, kun Uth Sogn ligger i Horsens Kommune. (Kilde: Wikipedia)





