Tasker med narko drev i land på Sjællands Odde

Mandag 18. marts 2024 kl: 10:38

Af: Redaktionen - Vi sendte flere patruljer til området omkring Gniben, hvor vi fandt flere tasker. Ud fra den umiddelbare besigtigelse, så tyder det på, at der er flere pakker med kokain i taskerne, siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.Taskerne blev transporteret væk fra området og anbragt på et sikkert sted. Politiet fortsatte med til at være i området for at undersøge, om der skulle drive flere tasker i land.- Hvis folk i området finder flere tasker, så skal de straks kontakte politiet på 114. Vi vil kraftigt advare folk mod at tage eventuel narko med sig hjem, siger Kim Løvkvist og fortsætter:- Det er endnu for tidligt at sige noget om den samlede mængde eller om, hvor stofferne stammer fra. Det er noget af det, som den videre efterforskning skal klarlægge.Af hensyn til den videre efterforskning ønsker politiet ikke til at oplyse yderligere.