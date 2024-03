Elektriske lastbiler skal køre til og fra lastbilfabrik

Mandag 18. marts 2024 kl: 10:34

Af: Redaktionen DFDS har i øjeblikket 95 batteri-elektriske Volvo-lastbiler i drift i Sverige, Danmark, Litauen, Belgien og Holland, mens de resterende 30 i den første ordre forventes leveret i løbet af i år. DFDS kunne i 2023 skære 1.516 ton af CO2-udledningen ved at skifte diesellastbiler id med elektriske lastbiler.- Jeg er meget stolt af at fortsætte vores tætte samarbejde med DFDS. Denne ordre på yderligere 100 elektriske Volvo-lastbiler er et bevis på DFDS’ tillid til vores virksomhed. Den store stigning i deres elektriske lastbilflåde viser, at nul-emissionstransport er en levedygtig løsning allerede her og nu, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.De nye elektriske lastbiler vil blive indsat på ni af DFDS’ markeder i Europa, herunder Storbritannien, Irland, Holland, Belgien og Sverige. Lastbilerne vil være af de opdaterede og mere energieffektive versioner af Volvo FH Electric- og FM Electric-modellerne.DFDS har i øjeblikket den største flåde af tunge elektriske lastbiler i Europa og er godt i gang med at nå sit mål om at have mindst 25 procent af sin lastbilflåde elektrificeret i 2030.- Vi vil føre an i omstillingen til mere bæredygtig vejtransport. Vores voksende flåde af elektriske lastbiler vil ikke kun bidrage til at reducere klimapåvirkningen af vores drift. Den vil også gøre det muligt for DFDS at støtte flere virksomheder, der ønsker at reducere CO2-udledningen i deres forsyningskæder. De 100 nye elektriske lastbiler understreger vores forpligtelse til at skubbe udviklingen fremad, siger Niklas Anderson, der er EVP, Logistic Division hos DFDS.Nogle af de nye elektriske lastbiler skal bruges til at transportere gods til og fra Volvo Trucks samlefabrik i Göteborg.