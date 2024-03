33 tunge elektriske lastbiler er sendt på vejene i år

Torsdag 14. marts 2024 kl: 12:48

Af: Redaktionen

Med så små tal er det enkelt at få det til at se ud som om, at er tale om en stigning, der rykker på det samlede billede. 13 flere bliver til en stigning på 65 procent.





Ser man på det samlede antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton i januar og februar, der lå på 762, udgør de 33 el-lastbilerne 4,3 procent af det samlede antal nyregistrerede lastbiler. I de tilsvarende måneder sidste år, var det samlede antal nyregistreringer på 541, og de 20 el-lastbiler dermed udgjorde 3,9 procent.









Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton Mærke Januar - februar 2024 Januar - februar 2023 Antal Andel Antal Andel Volvo 20 60,61 % 2 10,00 % Mercedes-Benz 8 24,24 % 3 15,00 % Scania 4 12,12 % 15 75,00 % Dennis Eagle 1 3,03 % - - I alt 33

20







(Kilde: Bilstatistik.dk)

