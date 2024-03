Medarbejdere på et frugtlager fandt godt 1.100 kg kokain i en container

Onsdag 13. marts 2024 kl: 11:09

Af: Redaktionen (Foto: Openbaar Ministerie (NL))

Ifølge de hollandske myndigheder ville de omkring 1.100 kg kokain kunne have indbragt cirka 83 millioner kroner ved salg på gaden.









Da de ansatte på frugtlageret opdagede blokkene med kokain tilkaldte de myndighederne, som tog sig af både ananas og kokain og fragtede det til et sikkert sted, hvor det blev undersøgt yderligere og senere blev destrueret. Myndighederne fandt i alt 1.109 blokke med kokain og en GPS-enhed, som kan bruges til at spore en forsendelse med.









De hollandske myndigheder peger på, at frugtfirmaets ansatte handlede som de skulle, og at det ikker ser ud til, at firmaet og de ansatte har noget med kokainen at gøre.

















