Ny strategi skal vise kursen for havnen i Kolding

Fredag 8. marts 2024 kl: 12:41

En bæredygtig havn

Af: Redaktionen Den nye strategi betyder arbejdsro for erhvervshavnen de kommende mange år, hvor der med strategien er enighed om, hvilke arealer, der skal anvendes til havnedrift og hvilke områder, som bedre egner sig til byrum - eksempelvis til rekreative formål, hvor man på havnen i dag ser tiltag med streetfood, løb, rock på havnen, kunst med videre.- Vi vil udvikle en bæredygtig erhvervshavn i Kolding, som skaber værdi for hele området, både for virksomheder og borgere, siger Birgitte Munk Grunnet (S) der er formand for havnebestyrelsen og første viceborgmester i Kolding kommune.- Men vi skal samtidig også være en sund og solid forretningsorienteret havn. Vi vil gøre den grønne omstilling og udvikling til vores brand og implementere det i vores forretninger og vi indgår gerne i partnerskaber med det formål for øje. Ja, det er et klart signal, vi gerne vil sende til vores omverden og nære interessenter, lyder det fra Birgitte Munk Grunnet.Med den nye strategi er erhvervshavnen i Kolding afklaret med de fremtidige udviklingsarealer til havnedrift, men som også vil bygge videre på sameksistensen med byen og det omgivne samfund i det hele taget.I forbindelse med den nye strategi har Kolding Havn fået nyt logo, som dels signalerer den maritime tilknytning, dels også, at havn og forretning skal navigere og styre under stadige forandringer. Tallet 180 stammer fra havnens jubilæum i oktober 2023, men kan også læses som kurs og styring.I 2019 kom politikerne i Kolding Byråd ud i modvind på grund af nogle ideer og tanker, der i sidste ende ville kunne have nedlagt Kolding Havns som erhvervshavn.