Direktøren for Danske Fragtmænd er død

Mandag 4. marts 2024 kl: 10:09

Om Danske Fragtmænd:

Vognmændene, der kører under Danske Fragtmænd beskæftiger 3.500 medarbejdere, som ved hjælp af 1.800 biler håndterer 9,5 millioner forsendelser årligt via 27 fragtterminaler.

Danske Fragtmænd råder over godt 200.000 kvadratmeter lagerhotel og servicerer omkring 40.000 erhvervskunder

Danske Fragtmænd A/S er ejet af Fragtmænd Holding A/S, som igen er ejet af en række selvstændige fragtmænd fordelt over det meste af landet

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Jørn P. Skov blev 58 år, og han efterlader sig sin hustru og to voksne sønner.Bestyrelsesformand for Danske Fragtmænd, Bjarne Krogh Jensen, der er administrerende direktør i fragtmandsvirksomheden Flemming Krogh A/S i Ulfborg i Vestjylland, overtager i den kommende tid Jørn P. Skovs opgaver midlertidigt.