Containerrederier opsiger samarbejde

Onsdag 25. januar 2023 kl: 11:51

Om 2M alliancen:

2M er en container shipping line vessel sharing agreement (VSA mellem MSC og A.P. Møller - Mærsk

Alliancen blev introduceret i 2015 med et mål om at sikre konkurrencedygtig og omkostningseffektiv containertransport mellem Asien og Europa

Alliancen havde en løbetid på mindst 10 år med to års opsigelse

Af: Redaktionen I en fællesudtalelse siger administrerende direktør og koncernchef i A.P. Møller - Mærsk, Vincent Clerc, og administrerende direktør i MSC, Søren Toft, at de to rederier anerkender, at meget har ændret sig siden de i 2015 indgik den 10-årige alliance.- Ophøret af 2M-aftalen vil åbne for, at begge selskaber kan fortsætte deres individuelle strategier, siger de for direktører, som sammen fortsætter:- Vi har sat stor pris på partnerskabet og ser frem til et fortsat stærkt samarbejde gennem de sidste år af aftaleperioden. Vi fortsætter fuldt forpligtet med at levere 2M-alliancens service til kunderne hos MSC og Maersk.Dagens meddelelse vil ikke få en øjeblikkelig betydning for den service, som de to rederier yder i 2M-alliancen. Hvert selskab vil løbende orientere og støtte deres kunder i tiden op til - og efter - udfasningen af 2M-alliancen.

MSC og Maersk er verdens to største containerrederier. I efteråret nåede MSC over Marsk hvad angår containerkapacitet.

