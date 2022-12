November vister markant flere konkurser i udsatte brancher

ANALYSEVIRKSOMHED:

Tirsdag 6. december 2022 kl: 09:00

Af: Redaktionen Hos Experian peger man på, at det er den stigende inflation i kombination med tilbagebetaling af corona-lån, der er de største udfordringer og dem, virksomheder i de mest udsatte brancher i det danske erhvervsliv, har sværest ved at klare. I november gik henholdsvis 60, 59 og 52 procent flere virksomheder konkurs i brancherne restauration, byggeri og handel sammenlignet med november 2021.- Vi har netop fået flotte væksttal for dansk økonomi i tredje kvartal, men alligevel forventer vi en afmatning på den korte bane - vi er sandsynligvis midt i den. Derfor er det desværre efter bogen, at de mest konjunkturafhængige brancher nu bliver ramt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian.



- Ud over mindre efterspørgsel kæmper især restaurationsbranchen også med økonomiske efterdønninger af corona, hvor der især fortsat er mange ubetalte statslån. For samfundsøkonomien bliver påvirkningen sandsynligvis mærkbar, da det er store brancher, der nu oplever stigning i konkurstallene, fortsætter han.





Bo Rasmussen påpeger dog, at økonomien generelt er sund, og beskæftigelsen fortsat på et meget højt niveau, selvom det også er Experian-direktørens forventning, at der vil blive flere ledige de næste måneder.





Ifølge Bo Rasmussen er det positivt, at der trods alt ikke er kommet alarmerende mange konkurser i det brede erhvervsliv det seneste år sammenlignet med året før.







- Fra december 2021 til og med november 2022 er der kun 1,5 procent flere konkurser i forhold til året forinden. Desværre har der dog været en stigende trend de seneste måneder, så det glidende gennemsnit vil sandsynligvis øges over de kommende måneder, siger Bo Rasmussen og tilføjer:







- Det er fortsat vores forventning, at også det brede erhvervsliv står på tærsklen til en usikker periode, og vi ved erfaringsmæssigt, at økonomisk nedgang ofte først sætter sig i konkurstallene efter noget tid.





Experian's direktør pointerer, at virksomhedernes kreditpolitik skal tage hensyn til de aktuelle usikkerheder i samfundsøkonomien. Samtidig skal finansvirksomhederne fortsat yde ansvarlig långivning, når virksomhederne kommer med ønsker om kredit.





- Flere virksomheder kommer sandsynligvis også til i højere grad at tage lån for at klare de almindelige driftsudgifter frem for investeringer i for eksempel udviklingsprojekter, lyder det fra Bo Rasmussen.









© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.