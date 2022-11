Sættevogn løsnede sig over Storebælt i januar 2021 - Ingen bliver tiltalt

STATSADVOKATEN I VIBORG:

Mandag 14. november 2022 kl: 20:31

Af: Redaktionen Med den aktuelle afgørelse er det anden gang, anklagemyndigheden tager stilling til, at det ikke er muligt at placere et strafferetsligt ansvar i forbindelse med, at et godstog på turen over Storebæltsbroen kørte med en sættevogn, der havde løsnet sig fra sit fæste.- Anklagemyndigheden har vurderet, at der heller ikke i dette tilfælde er grundlag for at rejse tiltale i sagen. Hverken enkeltstående personer eller virksomheder har handlet på en måde, der gør det muligt at placeret et strafferetligt ansvar, siger Jakob Berger Nielsen, fra Statsadvokaten i Viborg.Havarikommissionen har gennem sin undersøgelse af hændelsen i 2021 vurderet, at sættevognstraileren var læsset korrekt med hovedbolten i lommevognens skammel, men at skamlens låseevne enten var mangelfuld eller ikke til stede.Selvom der er visse lighedspunkter med omstændighederne ved ulykken 2. januar 2019, der kostede otte mennesker i et persontog livet, er der tale om en anden materieltype, som havde været undergivet en inspektionssag.- Der er ingen indikationer på, at den manglende fastlåsning var en forsætlig handling. Der er heller ikke noget, som indikerer, at en person eller en virksomhed har handlet så uagtsomt, at det kan straffes efter de regler, som gjaldt på gerningstidspunktet, siger Jakob Berger Nielsen.