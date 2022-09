Lattergas udløser alvorlige miner hos myndigheder

Torsdag 29. september 2022 kl: 12:35

Af: Redaktionen Problemet er stigende i flere politikredse, og i de værste tilfælde kan det være med døden til følge. Som reglerne er i dag, kan bilisten kun straffes, hvis der kan føres bevis for, at bilisten var ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde på grund af indtagelsen af lattergas. Men det kan være vanskeligt for myndighederne at bevise, fordi mængden af lattergas i blodet aftager meget hurtigt.Som et nyt tiltag vil regeringen indføre nultolerance over for kørsel med lattergas i blodet. Det betyder, at det bliver muligt at straffe bilisten uanset, at mængden i blodet er lav på det tidspunkt, hvor blodprøven bliver taget efter kørslen.- For et par uger siden besøgte jeg Københavns Vestegns Politi og så de enorme mængder af lattergasbeholdere, politiet har indsamlet i vejkanten på ganske kort tid. Det var skræmmende at høre, hvor stort et problem vi har. Lattergas er farligt at inhalere. Men det gør også trafikken usikker for alle os andre. Vi har allerede set den første uskyldige, der har mistet livet. Derfor vil vi nu indføre nultolerance, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S).Hans ministerkollega, transportminister Trine Bramsen (S), peger på, at der er flere eksempler på, at uskyldige er blevet dræbt som følge af "uansvarlige bilisters egoistiske opførsel på vejene".- Nu strammer vi igen grebet om dem. For det skal have konsekvenser at bringe andres liv i fare, siger Trine Bramsen.Transportministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet har til opgave at behandle de særlige problemer, der er knyttet til myndighedernes muligheder for at sætte ind over for lattergas på vejene. Arbejdsgruppen forventes at afgive sin rapport i november i år, og arbejdet skal bidrage til at skrue den bedst mulige ordning sammen. På baggrund af arbejdsgruppens rapport vil regeringen tage stilling til den konkrete ordning, herunder hvilken sanktion der skal være ved køre med lattergas i blodet.Erhvervsministeren forventer derudover at fremsætte et lovforslag i efteråret om blandt andet at forbyde besiddelse af lattergas på offentligt tilgængelige steder uden et anerkendelsesværdigt formål. Det vil eksempelvis betyde, at man ikke må besidde lattergas i ens bil på et offentligt tilgængeligt sted uden et anerkendelsesværdigt formål.Interesserede kan læse mere om lattergas