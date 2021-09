Havn i Østvendsyssel får anlæg til flydende gas

Fredag 24. september 2021 kl: 14:11

Rummer stort potentiale for tung transport

Frederikshavn ligger tæt ved trafikeret sejlrute







Brændstoffirmaet Q8 leverer allerede flydende naturgas (LNG) til Samsø Rederi, og Q8’s head of fleet & IDS, Gert Thomasen, ser et stort potentiale i danskproduceret, flydende biogas, som blandt andet vil kunne bruges på selskabets kommende tankanlæg i Padborg, der som det første i Danmark vil servicere den tunge transport med flydende gas.





- Vi vil gerne gøre det lettere for vores kunder at komme i gang med den grønne omstilling, og derfor vil det være et stort skridt på vejen mod en mere bæredygtig lastbiltransport, hvis vi i fremtiden kan levere danskproduceret flydende biogas. For flydende biogas er et meget relevant alternativ til den tunge transport, der ikke kan elektrificeres i morgen. Samtidigt er den flydende biogas også interessant for vores marinekunder, der har fokus på alternativer til de traditionelle, fossile brændstoffer, siger Gert Thomasen.





Nordliq forventer, at byggeriet af LBG-anlægget kan begynde senere i år, når byggetilladelsen er på plads.





Om flydende biogas og anlægget i Frederikshavn:

Flydende biogas (LBG) er et klimavenligt alternativ til flydende naturgas (LNG), som blandt andet anvendes i flere dele af transportsektoren. Hverken flydende naturgas eller flydende biogas produceres i Danmark i dag. Flydende biogas produceres ved at køle gassen ned til -160 grader, hvorefter den bliver 600 gange mere kompakt og dermed brugbart og rentabelt som brændstof for transportsektoren

Når LBG-anlægget forventes at stå færdigbygget, vil det i første omgang kunne producere 20.000 ton flydende biogas årligt. Herefter vil der være potentiale for at udvide anlægget til at producere op mod 120.000 ton flydende biogas per år. Til sammenligning bruger Samsø Rederi årligt mellem 3.000-4.000 tons flydende naturgas

Nature Energy og Makeen Energy's samlede investering i LBG-anlægget er på et trecifret millionbeløb, hvor Nature Energy leverer to trediedele, mens Makeen Energy levere én trediedel

Da flydende naturgas (LNG) og flydende biogas (LBG) kemisk svarer til hinanden, vil det nye anlæg i Frederikshavn også kunne producere LNG, afhængigt af kunders ønsker og behov

Opførelsen af anlægget ventes at begynde senere i år og skal efter planen stå færdigbygget i midten af 2023

Af: Redaktionen LBG-anlægget - LBG er en forkortelse af Liquefied BioGas - skal ligge i Frederikshavn, hvor det kan forsyne skibe og eksempelvis gaslastbiler, der kan håndtere flydende gas, men energi. De to parter forventer blandt andet, at Samsø Rederi snart kan benytte den danskproducerede, flydende biogas i en af sine færger.Selvom den danske produktion af biogas er rekordhøj, er der indtil nu ikke blevet produceret biogas i flydende form herhjemme. Men det bliver ændret, når Nature Energy i samarbejde med Makeen Energy opfører det nye LBG-anlæg ved havnen i Frederikshavn. Nature Energy er Danmarks største biogasproducent og Makeen Energy er specialister i udvikling af udstyr og projekter indenfor nedkølede gasser. Sammen har de oprettet et fælles selskab bag projektet, som har fået navnet Nordic Liquefaction (Nordliq).- Det nye anlæg bliver det første af sin slags i Danmark, når det forventes at stå færdigbygget i midten af 2023. Det markerer derfor også et helt nyt kapitel for den grønne omstilling herhjemme, fordi det nu vil blive muligt for færger og lastvogne at tanke et grønt brændstof i form af flydende biogas på dansk jord, siger administrerende direktør hos Nature Energy, Ole Hvelplund.CCO hos Makeen Energy, Bo Larsen ser frem til at realisere Nordliq-projektet.- Flydende biogas bliver en vigtig del af fremtidens grønne brændstoffer, og derfor er vi stolte over at være med i dette projekt sammen med Nature Energy, som vil skabe nye veje til at sikre en effektiv grøn omstilling i transporten, siger han.Mens lastvogne, der kører på flydende gas, er udbredte i eksempelvis Tyskland, Norge og Sverige, er de endnu et særsyn i Danmark, da det endnu ikke er muligt for lastvogne at tanke hverken flydende naturgas (LNG) eller flydende biogas (LBG) på danske tankstationer.- Flydende biogas er særligt efterspurgt i den tunge del af transporten, hvor der er stort behov for et grønt alternativ til de fossile brændstoffer, som stadig dominerer på vejene i dag, siger administrerende direktør i Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen.Han fremhæver, at opførelsen af LBG-anlægget i Frederikshavn vil gøre gavn i hele transportsektoren.Placeringen af Nordliq's LBG-anlæg er ikke tilfældig, da Frederiskhavn ligger godt placeret i forhold til søfart og landtransport.- Vi er både glade for og stolte over, at Nordliq har valgt at placere deres anlæg i Frederikshavn. Det understreger vores strategisk vigtige placering mellem sejlruten ind i Østersøen og motorvejsnettet, og er med til at styrke Frederikshavn Havns position som et grønt knudepunkt, siger Mikkel Seedorff Sørensen.Mellem 60.000 og 100.000 skibe passerer hvert år tæt på Frederikshavn Havn, og en af de mulige aftagere af den flydende gas vil være Bunker One, som i samarbejde med Nordliq vil medvirke til salg og markedsføring til shippingindustrien.- I Bunker One er vi ekstremt stolte over at have fået muligheden for at tilbyde den maritime sektor et danskproduceret produkt, som vi ser en større efterspørgsel på end nogensinde før, siger Peter Zachariassen, der er administrerende direktør i Bunker One.En af de potentielle aftagere af den flydende biogas, der kemisk svarer til Flydende naturgas, da den hovedsageligt består af methan-gas, er Samsø Rederi. Rederiet har i dag en færge, der sejler på fossil flydende naturgas, der bliver fragtet til Danmark fra Holland, og selskabet ser frem til muligheden for at kunne fylde flydende biogas i tanken.- En mere bæredygtig færgedrift er et afgørende fokusområde for Samsø Rederi, og nu kan vi snart gå skridtet videre og sejle på danskproduceret, flydende biogas. Det, synes vi, er interessant, og derfor forventer vi også at omstille til flydende biogas, når det kommende LBG-anlæg er opført, siger Carsten Kruse, der er færgedirektør i Samsø Rederi.