Nye el-tog får nyt værksted i København

Tirsdag 7. september 2021 kl: 13:31

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Når MT Højgaard Danmark afleverer værkstedet i 2024, vil det blive brugt til at reparere og servicere DSB's nye el-tog, som de kommende år skal erstatte DSB's flåde af dieseltog. Udover togværkstedet skal MT Højgaard Danmark også opføre et hjuldrejningsværksted, administrationsbygninger til DSB’s personale samt et tilhørende baneteknisk anlæg. Projektet bliver opført med et mål om at opnå bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld.- I MT Højgaard Danmark har vi en strategi om at arbejde tæt sammen med bygherrerne i tidlige partnerskaber, så vi kan bidrage med entreprenørfaglighed under projekteringen. Sådan har det også været på Godsbanegården i København, og vi er glade for, at vi nu kan gå fra projektering til totalentreprisekontrakt. Projektet er et rigtigt samarbejdsprojekt, hvor bygherre, entreprenør og rådgiver sidder sammen, og vi har fuld transparens omkring økonomi, muligheder og udfordringer hele vejen. Det bliver rigtig godt, og vi glæder os, siger Carsten Lund, der er administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.Værkstedet er et vigtigt led i elektrificeringen af jernbanenettet i Danmark, som betyder, at DSB tager afsked med de aldrende dieseltog for at få el-tog i stedet.- Det er blot et af mange skridt mod målet om at gøre DSB CO2-neutral i 2030. Et af de største skridt var, da vi i foråret underskrev en kontrakt med den franske togproducent Alstom om køb af op mod 150 el-tog, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.Det nye værksted i København bliver det første af to værksteder, der skal reparere og vedligeholde dem.- Vi har høje ambitioner med værkstedet, som vi vil gå efter at få bæredygtighedscertificeret til guld efter byggestandarden DGNB. Jeg ser nu frem til, at vi kan fortsætte arbejdet sammen med MT Højgaard Danmark om at få bygget et nyt og grønnere værksted, siger Flemming Jensen.Værkstedet får et samlet areal på 11.500 kvadratmeter. Første spadestik finder sted i januar 2022, og efter planen skal værkstedet stå klar til brug i foråret 2024.