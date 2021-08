Cyklister og gående kan tage gratis med vadehavsfærge

Fredag 13. august 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen På de andre af Molslinjens færgeruter har der været gratis ture siden begyndelsen af juli, men på Fanø bliver regeringens sommerpakke med planlagt forsinkelse åbnet fra mandag 16. august, hvor rejserne bliver gratis på alle ugens dage på nær fredag og lørdag. Det giver i perioden fra 16. august til og med 30. september 2021 i alt 34 dage med gratis transport.Regeringen lod det før sommeren være op til færgetransportørerne at placere de gratis rejser, således at der ikke som i sommeren sidste år opstod for meget trængsel på især ruterne til de danske øer, hvor også de lokale skulle have mulighed for at komme frem og tilbage.- Der opstod trængsel flere steder - blandt andet på Fanø. Derfor ønskede øens kommunalbestyrelse de gratis ture placeret efter skolernes sommerferie, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Billetterne til færgeturene skal købes og betales online som sædvanligt - og så føres pengene tilbage til ens kreditkort efter rejse. Der kommer også penge tilbage til dem, som forinden har købt billet til perioden med gratis ture.Folk med et handicapparkeringskort skal ikke booke online. De skal i stedet ringe til driften hos Fanølinjen for at booke deres gratis tur.Med Fanøs opstart gælder sommerpakken nu på alle Molslinjens indenrigs færgeruter samt på ruten mellem Rønne og Ystad.