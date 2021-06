Underskriften er sat - Fransk togproducent bygger 100 tog til Danmark - i Tyskland

Onsdag 23. juni 2021 kl: 15:37

Af: Redaktionen

DSB forventer at købe 150 togsæt samt fuldt vedligehold af togene i op til 40 år. Med ordren på de nye el-togsæt kan DSB se frem til at pensionere sine efterhånden gamle dieseldrevne tog. Dermed vil DSB kunne skifte spor til en mere klimavenlig og bæredygtig kollektiv transport.









- Efter mange års planlægning og forberedelser kan vi nu for alvor sætte gang i det praktiske arbejde med at få fremtidens tog til Danmark. En grønnere og mere bæredygtig kollektiv transport er ikke en fjern fremtidsvision - det er en virkelighed, der bliver rullet konkret ud i de kommende år og som starter med underskrivelse af kontrakten med Alstom, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.









Ordren på de 100 Coradia Stream-togsæt er en del af en omfattende rammeaftale med DSB til en samlet værdi af 2,6 milliarder euro. Derudover omfatter kontrakten også en 15-årig vedligeholdelsesaftale, der indeholder fuld service og beløber sig til en værdi af 1,4 milliarder euro. Rammeaftalen omfatter udover de 15 års vedligeholdelse også en mulighed for at bestille yderligere togsæt.









Levering af DSB's nye Coradia Stream-togsæt, der betegnes som "Fremtidens Tog", er planlagt til at begynde i sidste kvartal i 2024. Når den nye flåde er i drift, vil den være med til at forbinde Frederikshavn i Nordjylland med Rødby på Lolland.









- Vi er selvfølgelig meget glade for, at DSB har udvalgt Alstom til at levere "Fremtidens tog". Aftalen cementerer Alstoms position som pålidelig og verdensførende togproducent. Samtidig har vi allerede en række langsigtede vedligeholdelsesaftaler rundt om i Europa, hvilket betyder, at vi kommer med en robust serviceopsætning, der understøtter flådens pålidelighed, siger Rob Whyte, der er administrerende direktør for Alstom Nordics.









Alstom fremhæver, at Coradia Stream-togene er specielt indrettet til at imødekomme behovene på det danske jernbanenet, og togets tophastighed på 200 km/t vil være med til at sikre hurtig mobilitet i hele landet. Hvert togsæt vil bestå af fem ét-etagesvogne med en samlet siddeplads på 300 passagerer. Togene vil være udstyret med Alstoms Atlas ETCS BL 3-system samt en STM-grænseflade, der gør det muligt at operere på Danmarks ældre signalsystem.









- Når Coradia Stream er i drift, vil det give en enestående rejseoplevelse. Det moderne og stilfulde el-tog kombinerer innovation, bæredygtighed og høj komfort - noget vi ser frem til at præsentere for passagererne, siger Rob Whyte.









Coradia Stream er et elektrisk tog med niveaufri indgang. Det standardiserede tog opfylder nutidens krav til regional- og intercity transport. Coradia Stream tilbyder et modulært design, der giver operatørerne mulighed for at vælge den konfiguration og det interiør, der fungerer bedst for deres marked og kommercielle strategi.









I alt er næsten 400 tog baseret på Coradia Stream-platformen bestilt af Italien, Luxembourg og Holland, hvilket sikrer, at togene er et velafprøvet produkt.

Platformen tilbyder emissionsfri løsninger - såsom batteri- eller brint-elektriske til ikke-elektrificerede linjer.





Alstom samler togene til DSB på sine faciliteter i Salzgitter i Tyskland.





