Chauffør får stor erstatning for arbejdsulykke

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 10:59

Af: Redaktionen Franciscus Van De Wijgert siger til Fagbladet 3F, at han er tilfreds med dommen, men at han hellere ville have haft sit gode helbred.









Ulykken skete, da Franciscus Van De Wijgert skulle læsse gods af med en gaffeltruck, der var med på traileren. Han havde på et tidspunkt fået en kort instruks i, hvordan man betjente gaffeltrucken, men ikke brugt den før den dag, hvor ulykken skete. Ifølge Fagbladet 3F's beskrivelse af sagen var gaffeltrucken ikke i orden. Det havde en af Franciscus Van De Wijgerts kolleger konstateret få dage før ulykken. Men det vidste Franciscus Van De Wijgert ikke, da han satte sig op på trucken for at læsse gods af traileren hos en modtager på havnen i Aarhus.









Mens han sad på trucken for at gøre klar til at få den ned fra traileren, skete ulykken. Gaffeltrucken væltede ned fra lastbilen, mens Franciscus Van De Wijgert sad i den. Ved ulykken brækkede Franciscus Van De Wijgert ryggen to steder, slog hovedet og besvimede.









Vestre Landsret peger i sin dommen ifølge Fagbladet 3F på, at Per Damgaard Transport var ansvarlig for ulykken, da virksomheden:

ikke havde tilrettelagt Franciscus Van De Wijgerts arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

ikke havde sørget for, at han fik den nødvendige oplæring og instruktion i at bruge gaffeltrucken

ikke havde ført det fornødne tilsyn med arbejdet









