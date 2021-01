Nomineringsperiode for transportpris er forlænget

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 13:55

Juryen er klar

Juryen består af følgende:



Thomas Jensen, MF, Transportordfører i Socialdemokratiet.

Thomas Jensen er klar til opgaven og glæder sig til at dykke ned i de forskellige cases og tiltag som de nominerede virksomheder har bragt i spil for at gå en grønnere fremtid i møde.

Rune Grøndahl, Partner i KPMG Acor Tax

Rune Grøndahl har været partner i KPMG siden juli 2015 og er endvidere Head of Automotive i Danmark. Han har solid erfaring med rådgivning af virksomheder og myndigheder, der beskæftiger sig med transport, og glæder sig til at bringe sine erfaringer i spil og kigge på hver enkelt virksomhed.

Helle Bjerrum Holm, Miljøkoordinator hos Aalborg Vognmandsforretning A/S

Helle Bjerrum Holm har været Miljøkoordinator hos Aalborg Vognmandsforretning siden april 2016 og har altid haft et stort fokus på miljøet i sit arbejde. Miljø-erfaringerne bliver afgørende, når Helle vurderer de nominerede til prisen.

Finn Bjerremand, Teknisk konsulent hos DTL-Danske Vognmænd

Finn Bjerremand, der er velkendt blandt DTL-medlemmerne, har været ansat som teknisk konsulent hos DTL siden 2014, men har altid haft fingrene dybt begravet i transportsektoren. Al den erfaring bringer Finn med sig, når han vurderer de nominerede til prisen.

Af: Redaktionen - Det har fra start været hensigten, at afgørelsen af Den Grønne Transportpris skulle offentliggøres på DTL’s stand på Transportmessen, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.- Men da Transportmessen 2021 blev udskudt til september 2021, fandt vi det naturligt, at vi også forlænger perioden med Den Grønne Transportpris blandt DTL-medlemmerne frem til transportmessen, siger han videre.Indtil nu har der været fuld gang i artiklerne om de mange spændende og interessante grønne initiativer, som allerede er i gang ude hos de enkelte vognmænd. Det er artiklerne og de historier fra branchen, der danner grundlaget for nomineringerne til Den Grønne Transportpris.- Vi er rigtig glade for den opmærksomhed, der har været om Den Grønne Transportpris, siger Jørgen W. Kristensen, der er Head of Market i Jyske Finans.- De første artikler med nomineringer kan allerede læses på Jyske Finans' hjemmeside - og vi har flere gode artikler i pipelinen, som udgives hen over de første måneder af 2021. Forlængelsen af prisen giver os kun ekstra tid til at sætte mere spot på flere grønne initiativer i branchen og til at få flere DTL-vognmænd til at deltage i konkurrencen om prisen, fortsætter han.Udover forlængelsen af perioden for Den Grønne Transportpris har DTL og Jyske Finans sammensat juryen, som skal afgøre vinderen samt 2.- og 3. pladsen ud af de nomineringer der er kommet ind.