Lastbilmarkedets nummer et har fået ny salgschef

Torsdag 21. januar 2021 kl: 12:06

William Bøgelund Madsen, salgschef Scania Danmark.

Af: Redaktionen William Madsen er uddannet lastbilmekaniker og ud af en vognmandsfamilie. Han har stort set altid beskæftiget sig med den tunge transport, og i august 2007 startede han som salgskonsulent hos Scania i Viborg - og efter sammenlægning af distrikterne også for afdelingen i Silkeborg. I 2011 flyttede William Madsen til Scania i Århus, hvor han siden 2015 haft ansvaret som Key account manager.Fremadrettet vil William Madsen have det overordnede ansvar for salget af lastbiler i den vestlige del af Danmark.