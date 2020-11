Lufthavn ved Limfjorden får ny direktør

Fredag 13. november 2020 kl: 12:13

Af: Redaktionen En enig bestyrelse har efter et forløb med mange kvalificerede kandidater peget på Niels Hemmingsen som ny lufthavnsdirektør. Han vil sammen med Søren Svendsen stå klar til at tage imod togene til lufthavnen 13. december, og sammen med Aalborg Lufthavns dedikerede medarbejdere vil han sætte retning for udviklingen af Danmarks bedste lufthavn.- Jeg er yderst tilfreds med, at det er lykkedes Aalborg Lufthavn at tiltrække en kapacitet som Niels Hemmingsen til at tage over efter Søren Svendsen, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), der er borgmester i Aalborg Kommune og formand for bestyrelsen i Aalborg Lufthavn.- Det har været et stort ønske at finde en kandidat, der kan kombinere centrale kompetencer inden for luftfart med erfaring og succes fra anden forbrugerorienteret branche. Niels Hemmingsen har således en solid erfaring fra SAS og Boozt.com. Vi forventer, at vi med Niels Hemmingsen ved roret er klar til at vækste på vej ud af coronakrisen til glæde for hele Nordjylland, siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:- Niels Hemmingsen er visionær, en people person med stort fokus på kundens serviceoplevelse og på at udvikle forretningen. Niels bliver en gevinst for Aalborg Lufthavn og dermed også for nordjyderne.Niels Hemmingsen gjorde tjeneste i Flyvevåbenet indtil 2001 (major).I perioden 2001-2009 var han ansat hos SAS, senest i rollen som Vice President, COO, i Danmark. Siden 2011 har han bestredet en stilling, som COO hos Boozt.com, der i 2017 blev børsnoteret på den svenske NASDAQ. I juni 2019 vendte han hjem til Danmark, og flyttede i den forbindelse til Aalborg.

- Jeg glæder mig til at komme i gang. Det bliver spændende og en meget interessant udfordring at være med til at løfte Aalborg Lufthavn tilbage til og bygge videre på den vækst og løbende serviceudvikling, der har præget lufthavnen i mange år. Regionen står over for mange udfordringer her mod udgangen af 2020, og lufthavnen har en vigtig rolle med at generere bedst mulig infrastruktur ind og ud af regionen til gavn for borgere, erhverv og turister. Der åbner sig desuden gode muligheder med togene, der skal køre til og fra lufthavnen – og jeg vil arbejde for at være klar til kundernes fortsatte tilbagevenden med et solidt og over tid øget tilbud til dem, siger Niels Hemmingsen og fortsætter:







- Jeg ser frem til at møde lufthavnens engagerede medarbejdere og ledere og få et skud af lufthavnens DNA. Jeg har i flere år pendlet gennem Aalborg Lufthavn kun med positive oplevelser. Mange lufthavne kunne lære af medarbejdernes imødekommenhed og ja, positive attitude.







Når Niels Hemmingsen tiltræder, vil der være en periode med god overdragelse af relationer og ideer fra Søren Svendsen. Sammen vil de, og resten af lufthavnens medarbejdere, tage imod det første tog, som ankommer til lufthavnens nye perron søndag 13. december 2020.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.