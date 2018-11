Kalundborg-vognmand kører ud i globetrotter-udstyr

Mandag 5. november 2018 kl: 12:23

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH540 er leveret med Globetrotter XL-Førerhus, New York-førerhuspakke, parkeringskøler til førerhus, indretning med to køjer, læderbetrukket rat, medieanlæg med navigation og understøttet dynafleet, I-See med GPS, bak-alarm og kamera plus meget andet.Den nye tre-akslede trækker er opbygget hos Lavmands, lakeret hos Nr. Snede Autolak og plysset hos Brande Autosaddelmageri.





Peter Hansen fra Titan Lastvogne A/S i Holbæk har solgt og leveret den tre-akslede trækker ti Kalundborg-vognmanden.









