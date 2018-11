Omstridt Esbjerg-firma tilbød chauffører 9.700 kroner i månedsløn

Mandag 5. november 2018 kl: 11:45

Af: Redaktionen Med tilbuddet ville chaufførerne ifølge fagforbundet 3F´s beregninger få hævet deres timeløn fra omkring 15 kroner i timen til omkring 20 kroner i timen.









Søndag afviste alle chaufførerne det nye tilbud - og også at deltage i et møde hos Kurt Beier Transport i Padborg.









De filippinske og srilankanske chauffører oplyser til Fagbladet 3F, at der er tæt kontakt mellem dem og deres op mod 200 kolleger, der holder rundt i Europa.





De vil følge de 22 filippineres beslutning og stå sammen med dem, skriver Fagbldet 3F.









- Vi har brug for retfærdighed efter alt det, der er sket. Der er også brug for retfærdighed for alle chauffører i Europa - især de asiatiske chauffører, siger den filippinske chauffør Richard De Leon.











Chaufførerne vil have bedre løn, ordentlig sygeforsikring og ordnede ferieforhold.









Fagbladet 3F skriver søndag videre om filippinske chauffører i EU, at der sidder et nyt hold i Polen og venter på at komme ud at køre for Kurt Beier Transport A/S via koncernes polske datterselskab. Fagbladet 3F har talt med nogle af de ventende chauffører i Polen og skriver, at de er rystede over at høre om de forhold, deres landsmænd har arbejdet under og fået tilbudt, når de har opholdt sig i Padborg.









