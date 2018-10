Natte til søndag skifter tiden

Fredag 26. oktober 2018 kl: 13:10

Af: Redaktionen Det kan måske vise sig at blive sidste gang, for EU-Kommissionen har foreslået, at det halvårlige skift i fremtiden skal afskaffes, og så skal det være op til medlemslandene at vurdere, om man ønsker permanent sommer- eller vintertid.Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker en grundig offentlig debat om sagen.- Nogle foretrækker sommertid, andre kan bedst lide standardtid. Det afhænger meget af, om man foretrækker tidligt dagslys om morgenen, eller om man hellere vil have sen solnedgang om aftenen. Der er ikke noget videnskabeligt belæg for, at den ene tid er bedre end den anden. Det er en smagssag. Derfor er det vigtigt for mig at finde ud af, hvad danskerne foretrækker, så vi kan træffe beslutningen på det mest oplyste grundlag, siger ministeren.Ministeren opfordrer til en offentlig debat om spørgsmålet, ligesom han har gennemført en offentlig høring om spørgsmålet.