Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har set dagens lys

Fredag 26. oktober 2018 kl: 11:38

Thorkil Sonne, stifter og bestyrelsesformand for Specialisterne Foundation (formand)

Eva Kruse, CEO i Global Fashion Agenda

Sheela Maini Søgaard, CEO i BIG Architects

Sarah Krüger Falck, direktør i Global Compact Danmark

Allan Agerholm, CHO i BC Hospitality Group

Simon Boas Hoffmeyer, Director Group Sustainability i Carlsberg

Rasmus N. D. Skov, Head of Group Sustainability i Ørsted

Anne Gadegaard, Director Global TBL management i Novo Nordisk

Annette Stube, Head of Group Sustainability i A. P. Møller-Mærsk

Louise Koch, Corporate Sustainability Director for EMEA i Dell

Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri

Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør for Arbejdsmarked, uddannelse og forskning i Dansk Erhverv

Birgitte Søgaard Holm, direktør i Finans Danmark

Kenneth Lindharth Madsen, Handelspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer

Sanne Borges, Seniorrådgiver i Amnesty International (på vegne af 92-Gruppen)

Jacob Bjerregaard, formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg (på vegne af KL og Danske Regioner)

Arne Grevsen, LO’s stedfortrædende formand (på vegne af AC, LO og FTF)

Af: Redaktionen Udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, digitale muligheder for at styrke virksomhedernes samfundsansvar i den globale produktion samt fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet er blot nogle af de emner, der skal drøftes og behandles i det nye Råd for Samfundsansvar og Verdensmål.Det nye råd, som i dag lanceres af erhvervsministeren, finansministeren og beskæftigelsesministeren, skal bidrage aktivt til gode rammevilkår for, at flere virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar og verdensmålene.- Vi skal have endnu flere virksomheder til at engagere sig i samfundets udfordringer. Samfundsansvar er et konkurrenceparameter for de danske virksomheder. Jeg ønsker, at de danske virksomheder engagerer sig strategisk i at arbejde med samfundsansvar i deres kerneforretning i tæt dialog med interessenterne. Jeg er derfor glad for, at regeringen i dag kan lancere det nye Råd for Samfundsansvar og Verdensmål og ser frem til at følge arbejdet, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har til opgave at sætte rammen om dialogen mellem virksomhederne og andre interessenter. Rådet kan give anbefalinger til regeringen og iværksætte konkrete aktiviteter, der fremmer danske virksomheders arbejde med samfundsansvar og verdensmålene.- Danmark er kommet rigtig langt med at nå de 17 verdensmål, men vi har store ambitioner, så vi er ikke i mål. Verdensmålene er ikke bare FN’s verdensmål. De tilhører os alle, og vi skal alle bidrage i vores dagligdag. Det gælder også vores virksomheder. Mange virksomheder ser allerede mulighederne for at gøre en god forretning samtidig med, at de gør verden bedre. Så jeg forventer, at mange vil tage godt imod det nye råd, som skal hjælpe virksomheder med at arbejde strategisk med verdensmålene, siger finansminister Kristian Jensen (V)Han suppleres af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der peger på, at i arbejdet med verdensmålene skal det også sikres, at flere udsatte mennesker får fodfæste på arbejdsmarkedet.- Det er afgørende, at vi udnytter de gode tider til at hjælpe flere i job. Med det nye råd vil vi skærpe virksomhedernes fokus på, at der er store gevinster at hente, når udsatte inkluderes på arbejdspladsen. Jeg håber, at endnu flere virksomheder vil få øjnene op for, at det er muligt at løfte et socialt ansvar og få en forretning ud af det, siger han.Thorkil Sonne, der er stifter og bestyrelsesformand for Specialisterne Foundation, er udnævnt til formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.- Jeg glæder mig rigtigt meget til at arbejde med samfundsansvar og verdensmål i Danmark efter fem år i USA og deltagelse i FN og World Economic Forum arrangementer. Jeg føler mig mere dansk end nogensinde og har igennem mit internationale arbejde med at skabe job til autistiske mennesker set, hvilken forskel danske værdier og dansk social innovation kan gøre i samfund, som er mindre privilegerede end det danske. Samtidig har jeg oplevet, at hvis man står med et problem, så har det med stor sandsynlighed været på dagsordenen et eller andet sted i verden, så Danmark kan også lære meget af erfaringer fra udlandet, siger han.Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål består af i alt 17 personer, herunder 10 personligt udpegede medlemmer (inklusiv formand) og syv medlemmer, der udpeges efter indstilling fra organisationer: