Stena Line sætter tidligere bornholmerfærge ind på Kattegat-rute

Onsdag 5. september 2018 kl: 11:09

Af: Jesper Christensen - Det bliver spændende at følge processen og Stena Vingas forvandling til et Stena Line fartøj. Det er et omfattende arbejde, som skal gennemføres på kort tid. Nu ser vi frem til at Stena Vinga erstatter Stena Gothica og tager del i færgetrafikken på ruten sammen med Stena Danica og Stena Jutlandia, siger Tony Michaelsen, der er chef for Stena Lines færgeruter mellem Sverige og Danmark.









Stena Vinga blev købt fra det danske rederi, Færgen, for cirka et år siden. Den nye færge er en del af Stena Lines vækststrategi for færgetrafikken mellem Sverige og Danmark.









Stena Vinga kom til Øresundsværftet i Landskrona søndag 2. september, og planen er at færgen skal i drift i midten af september.











Det er ikke første gang, Stena Line køber en dansk færge. Den nuværende Stena-færge på ruten mellem Grenå og Varberg »Stena Nautica«sejlede tidligere mellem Aarhus og Kalundborg under navnet »Nils Klim«. Denne færge blev bygget i 1986 på det forlængst lukkede Nakskov Skibsværft. »Nils Klim« sejlede sammen med søsterskibet »Peder Pårs« på ruten mellem Aarhus og Kalundborg til 1991. Stena Line overtog også »Peder Pårs«, omdøbte det til »Stena Invicta« og indsatte det på rederiets rute mellem Dover og Calais. I dag er »Stena Invicta« ejet af det norske rederi Color Line og omdøbt til »Color Viking«. Skibet sejler over Oslofjorden mellem Sandefjord og Strømstad.

